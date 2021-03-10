На Ставрополье из-за взорвавшего колеса у грузового автомобиля движение временно затруднено

На федеральной трассе «Кавказ» из-за взорвавшего колеса у грузовика движение временно затруднено.

Инцидент произошел сегодня, 10 марта, около 11:00, на 331 км трассы, проходящей по территории Минераловодского городского округа.

В пути движения у большегруза МАН, по словам водителя, произошла внезапная разгерметизация переднего колеса, из-за чего автомобиль стал неуправляем, въехал в дорожное ограждение, разделяющее транспортные потоки и остановился на встречной полосе движения.

В результате ДТП пострадавших нет. Сейчас на месте работают сотрудники специализированного батальона ДПС Ессентуков, которые обеспечивают дорожную безопасность.

На участке движение временно затруднено. Чтобы убрать с полосы грузовой автомобиль, вызвана спецтехника. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.