На Ставрополье началась подготовка к сентябрьским выборам 2021

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с председателем избирательной комиссии Ставрополья Сергеем Тарасовым, избранным на эту должность накануне.

Обсудили подготовку региона к очередному избирательному циклу.

Владимир Владимиров подчеркнул, что в сентябре 2021 года в крае пройдут выборы в Государственную Думу и краевой парламент, а также в представительные органы ряда крупных муниципалитетов.

– Избирательная компания многоуровневая, с охватом всей территории Ставрополья. Это огромная ответственность для краевой избирательной комиссии. Вам необходимо сохранить системность в работе и обеспечить два основных условия проведения выборов –эпидемиологическую безопасность выборного процесса и его полную легитимность, – расставил приоритеты Владимир Владимиров.

Как сообщил Сергей Тарасов, подготовка к предстоящим выборам уже начата. В числе основных задач избирательной комиссии он назвал повышение профессиональной подготовки членов избиркомов, общее количество которых в крае насчитывает около 14 тысяч человек.

Для прозрачности процедуры голосования, отметил Сергей Тарасов, планируется организация видеонаблюдения на избирательных участках, а также в помещениях всех 36 территориальных избирательных комиссий с возможностью записи и трансляции.

По поручению губернатора на участках, где не будет возможности трансляции в сеть интернет, будет организована видеозапись в дни голосования.

Избирательная комиссия Ставропольского края готовит материалы для проведения обучения наблюдателей, в том числе совместно с Общественной палатой края будут проведены обучающие семинары для общественных наблюдателей.

– Необходимо обеспечить открытость и прозрачность проведения выборов. Представители кандидатов, политических партий, общественные наблюдатели должны иметь возможность находиться на избирательных участках и принимать участие в наблюдении за всеми процессами, связанными с голосованием и подведением итогов, – подчеркнул губернатор края.