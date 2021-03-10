На Ставрополье предприниматели стали чаще использовать умную рекламу

МТС сообщила, что сервисами на основе анализа больших данных стали активно пользоваться с марта прошлого года, с началом ограничительных мер на Ставрополье.

Например, выросла доля рассылок со стороны автодилеров. Впервые стали использовать таргетированную рекламу вузы - для планирования нового набора студентов. Среди умных рекламодателей много и бизнесменов из сферы ухода, красоты и оздоровления.

В преддверии черной пятницы и новогодних распродаж к себе в магазины приглашали вдвое чаще, чем обычно. При этом на треть выросло и число повторных обращений к сервисам умной рекламы после ранее запущенных кампаний.

- Мы видим, что ставропольский бизнес, а также госучреждения всё чаще обращаются к новым рабочим инструментам на базе технологий и аналитики. Сегодня, для того чтобы о деятельности компании узнали тысячи пользователей, совсем необязательно иметь большие бюджеты на продвижение. Важны точность и конечный результат, - отметил директор МТС в Ставропольском крае Александр Сивакозов.

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