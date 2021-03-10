ВТБ снижает ставки по ипотеке

Для покупателей квартир от 65 кв. м по программе «Больше метров - ниже ставка» кредит теперь доступен по ставке 7,9% годовых (снижение - 0,5 п.п.). Рефинансирование ипотеки сторонних банков ВТБ предлагает под 7,9% при условии оформления заявки через сайт (дисконт - 0,4 п.п.).

В рамках программы «Больше метров - ниже ставка» клиенты смогут взять ипотечный кредит с первоначальным взносом 20% от стоимости недвижимости. Воспользоваться им можно для покупки жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. Максимальный срок ипотеки - до 30 лет, максимальная сумма - 60 млн рублей.

- Мы видим интерес со стороны заемщиков к квартирам большей площади и понимаем, что их покупка особенно актуальна для семей с детьми. С учетом востребованности нашей программы на рынке ВТБ принял решение улучшить условия по ней, предложив клиентам ставку ниже 8%. В первую очередь, это поможет семьям купить большую квартиру, не повышая финансовую нагрузку - обычно это двухкомнатные и трехкомнатные объекты. Кроме того, ставка 7,9% станет одной из самых низких для приобретения недвижимости на вторичном рынке, что важно для быстрого переезда в новое жилье, - комментирует Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» - вице-президент ВТБ.

Для того чтобы оформить онлайн-заявку на рефинансирование, клиенту необходимо зайти в раздел «Ипотека» на сайте банка и выбрать интересующую его программу. После заполнения анкеты и предварительного положительного решения заемщику предоставляется доступ в его личный кабинет для оформления кредита по сниженной ставке.

Клиент получает финальное одобрение от банка и согласовывает объект недвижимости, загружая копии документов на него. После этого остается выбрать удобный ипотечный центр, назначив дату и время для подписания документов.

- Для ВТБ цифровизация бизнеса стала стратегической задачей, ведь сейчас приобретение жилья может уже полностью происходит дистанционно. За последний год доля заявок по ипотеке, оформленных онлайн, выросла в четыре раза, до 20%. Мы максимально переводим ипотечное кредитование в цифровой формат и предлагаем клиентам оформлять заявки на сайте банка, что существенно быстрее и проще, чем в офисах. В настоящее время около трети наших ипотечных выдач проходит именно в рамках рефинансирования. Уверены, что интерес клиентов к этому продукту с учетом снижения ставки будет сохраняться и в дальнейшем, - добавляет Михаил Сероштан.

ВТБ - один из лидеров на рынке ипотечного кредитования. По итогам двух месяцев 2021 года клиенты банка оформили более 40 тысяч ипотечных кредитов на сумму свыше 120 млрд рублей. Ипотечный портфель ВТБ с начала года превысил 2,023 трлн руб.