В Пятигорске рекультивируют полувековую свалку

В Пятигорске утвердили проект рекультивации полигона ТБО на улице Маршала Жукова. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Как там подчеркнули, полигон действует с 1958 года. На нем накопилось больше 800 тысяч кубических метров отходов на площади 13,7 гектара.

Сейчас проект рекультивации получил положительное заключение экспертизы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольцам рассказали, можно ли перевести квартиру на индивидуальное отопление.

Напомним, что согласование переустройства и перепланировки жилых помещений относится к полномочиям органов местного самоуправления.