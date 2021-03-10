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В Пятигорске рекультивируют полувековую свалку

Полигон действует с 1958 года
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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В Пятигорске утвердили проект рекультивации полигона ТБО на улице Маршала Жукова. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Как там подчеркнули, полигон действует с 1958 года. На нем накопилось больше 800 тысяч кубических метров отходов на площади 13,7 гектара.

Сейчас проект рекультивации получил положительное заключение экспертизы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольцам рассказали, можно ли перевести квартиру на индивидуальное отопление.

Напомним, что согласование переустройства и перепланировки жилых помещений относится к полномочиям органов местного самоуправления.