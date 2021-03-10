В Ставрополе доцент вуза ответит за мелкое взяточничество

В Ставрополе против доцента одного из вузов возбудили уголовное дело. Она подозревается в мелком взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в июне 2020 года преподаватель получила от старосты группы взятку в размере 5 тысяч за выставление в экзаменационную ведомость положительной оценки одной из студенток по дисциплине «Основы управления персоналом» без фактической проверки знаний.

Сейчас следователь собирает необходимые доказательства.