На Ставрополье становятся доступнее сложные операции на сердце

Прошел год, как открыт региональный сосудистый центр в Пятигорске, и уже – около 1,7 тысячи различных операций и медицинских процедур, которые помогли спасти жизни. В их числе и коронарные шунтирования.

На сегодня здесь проведена 41 такая сложная малотравматичная операция. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

По его словам, в этом году эта работа продолжается.

- Но самое главное, что подобные операции бесплатны, и жителям Кавминвод больше не нужно ездить для этого в краевую столицу. Будут расти и возможности для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в других больницах края, - дополнил Владимир Владимиров.

В частности, в 2021 году планируют улучшить для этого материально-техническую базу Кисловодской и Невинномысской городских больниц.

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