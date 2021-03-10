Разработчики «Спутник V» выступили на заседании оперштаба «ЕвроХима»

Отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V».

В расширенном заседании оперативного штаба компании «ЕвроХим» по противодействию коронавирусной инфекции приняли участие не только директора предприятий химического холдинга, но и руководители структурных подразделений и председатели профсоюзных организаций от Заполярья до Северного Кавказа.

Главным гостем онлайн-встречи стал замдиректора по научной работе ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения РФ, один из создателей вакцины «Спутник V» Денис Логунов.

Он подробно рассказал об истории ее создания, результатах испытаний, технологии действия вакцины, а главное - ее эффективности и безопасности. Денис Юрьевич проинформировал химиков о том, как вырабатываются антитела, как сочетается вакцина с другими препаратами и с какой периодичностью необходимо прививаться.

Логунов также ответил на волнующие работников минерально-химической компании вопросы: нужно ли прививаться при наличии в крови антител, возможно ли вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями, злокачественными и доброкачественными новообразованиями, зависимым от инсулина, с какого возраста можно прививать детей, как долго действует вакцина, можно ли отказаться от масок тем, кто привился, и на многие другие.

Разработчик напомнил, насколько важно именно сейчас получить иммунитет к этой новой непростой инфекции, чтобы избежать тяжелых последствий болезни и получить возможность снова жить активной жизнью и путешествовать.

Напомним, оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса минерально-химической компании «ЕвроХим» принадлежащей российскому предпринимателю и бизнесмену Андрею Мельниченко, был создан весной 2020 года. Ежедневные совещания в онлайн-формате позволяли руководству компании своевременно оказывать необходимую помощь регионам присутствия предприятий «ЕвроХима», координировать работу волонтеров, отвечать на просьбы местных властей.

Кстати, на предприятиях «ЕвроХима» вакцинация от коронавируса уже началась. Так, на «Невинномысском Азоте», входящем в химическую группу, работники, начиная с 25 января текущего года, начали прививаться в горбольнице промышленного центра Ставрополья.

Процедура для «азотовцев» добровольная и абсолютная бесплатная, перед вакцинацией каждый пациент проходит обязательный осмотр у врача терапевта с измерением температуры тела, артериального давления, пульса, сатурации, проведением аускультации и сбором анамнеза. При отсутствии противопоказаний после получения первой дозы вакцины работник находится под наблюдением врача порядка 30 минут, а на второй этап вакцинации приходит через 21 день.