Зима в Ставрополе провоцирует серьезные аварии

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В Ставрополе 10 марта и в ближайшие дни будут хозяйничать морозы. Непогода уже спровоцировала гололедицу. Из-за нее сегодня, в среду произошла серьезная авария на одной из центральных улиц краевого центра.

Там перевернулась легковушка. Очевидцы происшествия опубликовали в местные паблики фото машины, лежащей на крыше. О состоянии здоровья водителя не сообщается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по данным Ставропольского Гидрометцентра 11 марта прогнозируются порывы восточного ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица, снежный накат; днем местами по краю сильный снег.

Пешеходам советуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.