«Россети Северный Кавказ» пресекли в Чечне крупное хищение электроэнергии

Фото: Россети.

Крупный факт хищения электроэнергии пресекли специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго».

В ходе плановых рейдовых мероприятий в селении Гехи Урус-Мартановского района сотрудники отдела безопасности обнаружили незаконное подключение собственника торговых помещений к сетям энергокомпании. Общий объем выявленного неучтенного потребления - 172 тыс. кВт.ч. В денежном выражении - это более 1 млн рублей. Информацию о факте хищения рабочая группа передала в правоохранительные органы республики.

С начала 2021 года специалисты АО «Чеченэнерго» провели в Урус-Мартановском районе 30 рейдовых мероприятий. По итогам инспекции в отношении восьми потребителей населенного пункта составлены акты о бездоговорном и безучетном потреблении ресурса объемом 259 тыс. кВт.ч. Сумма ущерба оценена почти в 1,5 млн рублей.

«Россети Северный Кавказ» напоминают, неучтенное электропотребление и самовольное подключение к электрическим сетям влечет наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет; на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.

При крупных размерах хищения электроэнергии потребитель несет уголовную ответственность: штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.