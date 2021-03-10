Любитель экстремальной езды застрял в одной из ям в Ессентуках

Фото: пресс-служба ПАСС СК

В Ессентуках любитель экстремальной езды решил продемонстрировать силу своего автомобиля и прокатиться по пройме реки. Но трюк не удался: внедорожник застрял в одной из ям. На помощь лихачу выехали спасатели.

Инцидент произошел вечером 9 марта. 27-летний водитель, занимающийся экстремальными видами вождения, на внедорожнике «Нива» решил проехать по руслу реки Подкумок. Таким образом мужчина хотел «прокатить» машину, проверить ее способности, так как авто долго не использовалось.

Несмотря на то, что уровень воды в реке был небольшой, машина не справилась со сложной дорогой. А все потому, что рельеф дна в данном месте своеобразен: каменистый и с глубокими ямами. В одну из них и угодила «Нива».

Самостоятельно выбраться из заточения у мужчины не получилось, поэтому он вызвал спасателей.

На вызов на «Урале» оперативно выехала смена аварийно-спасательной группы Ессентуков. Спасатели с помощью лебедки и троса вытащили машину из ямы.

Ранее «КП-Северный кавказ» писала, что в Ставрополе 10 марта и в ближайшие дни будут хозяйничать морозы. Непогода уже спровоцировала гололедицу. Из-за нее сегодня, в среду произошла серьезная авария на одной из центральных улиц краевого центра.

Там перевернулась легковушка. Очевидцы происшествия опубликовали в местные паблики фото машины, лежащей на крыше. О состоянии здоровья водителя не сообщается.