К 1100-летию крещения Алании в Северной Осетии стартовал масштабный проект

В Северной Осетии идет активная подготовка к 1100-летию крещения Алании, которое состоится в 2022 году.

Среди приуроченных к важной дате мероприятий - масштабный проект «Аланская библиотека», стартовавший с издания репринта журнала «Христианская жизнь» за 1911 год. Это единственное для своего времени религиозно-просветительское издание на осетинском языке с небольшими перерывами выходило до 1916 года по инициативе священнослужителей и мирян Владикавказско-Моздокской епархии.

«Аланская библиотека» готовится в издательском доме «Ир» и включает в себя 17 книг - научных, научно-популярных и художественных. Инициатор проекта - комитет по делам печати и массовых коммуникаций Северной Осетии. Общая сумма финансирования - 5 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

- Проведение масштабного празднования на федеральном уровне подчеркнет роль христианства на Северном Кавказе, позволит укрепить в регионе духовно-нравственные основы общества, развивать межконфессиональный диалог и будет иметь положительный резонанс среди всего православного населения страны. Этот праздник, безусловно, станет свидетельством богатства духовной культуры и истории нашего народа, - считает глава РСО - Алания Вячеслав Битаров.

Основные мероприятия (ярмарки, выставки, презентации проектов) будут проходить в 2022 году. А сейчас в республике реставрируют объекты культурного наследия, готовятся к масштабной выставке «Аланы. Сокровища аланских князей», которая пройдет в Эрмитаже, работают над созданием интерактивного свода историко-архитектурных памятников Севера и Юга, куда войдут около 810 объектов культурного и исторического наследия.

Ожидается, что празднование 1100-летия крещения Алании станет крупнейшим в истории республики культурным событием.