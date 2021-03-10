В Пятигорске роддом вернется в штатный режим работы после дезинфекции

Пятигорский межрайонный родильный дом возвращается к профильной деятельности.

Плановый прием пациенток начнется только после проведения всех мер по обеспечению санитарной и эпидемиологической безопасности всех помещений лечебного корпуса, где будут принимать беременных и гинекологически больных.

Как только будут получены отрицательные результаты по посевам, мазкам и смывам на новую коронавирусную инфекцию, деятельность учреждения возобновится.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в 2021 году отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

В связи с улучшением эпидобстановки министерство здравоохранения края приняло решение о постепенном возвращении медучреждений к работе в штатном режиме.

Реструктуризация коечного фонда, задействованного для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями, будет проводиться в три этапа.

Завершена эта работа будет до конца апреля этого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.