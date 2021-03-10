Контактный зоопарк уйдет из парка Победы в Ставрополе только через суд

Фото с Инстаграм-аккаунта контактного зоопарка "Берендеево" Фото: Инстаграм

Контактный зоопарк "Берендеево" расположен на арендованной у парка Победы земле. Контракт об аренде был заключен до 1 января 2021 года, но директор зоопарка не стала его продлевать. При этом освобождать место - тоже.

Договориться не удалось, поэтому администрация Победы подала иск в арбитражный суд. Истец - директор ставропольских парков культуры и отдыха Виктор Бондаренко.

По его словам, нарушение условий договора аренды - не единственная его претензия к "Берендеево". Также были нарушены договоренности о содержании животных: постепенно в зоопарк привозили крупных животных, для которых нужны совершенно другие условия содержания.

Ответчик - директор зоопарка Кристина Кудинова. Она признала, что идет судебное разбирательство. И по ее словам, единственная причина задержки на площадке парка - отсутствие альтернативы. Зоопарку просто некуда переезжать.

Заседание суда назначено на апрель.