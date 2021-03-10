После праздников в Пятигорске выявили 9 заболевших коронавирусом за сутки

Фото из ТГ-канала Оперштаба Ставрополья Фото: Социальные сети

По данным оперативного штаба Ставрополья, по состоянию на 9 марта во всем регионе зафиксировали 57 инфицированных. 26 из них в Ставрополе.

На втором месте по заражаемости находится Пятигорск - прирост 9 человек. За сутки выздоровели 293 человека.

Есть погибшие - 6 человек.

Отметим, ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отменил часть карантинных ограничений из-за улучшения ситуации в регионе.

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Отрицательными оказались результаты тестов в Апанасенковском, Александровском, Красногвардейском, Туркменском, Андроповском и Советском районах (подробнее).