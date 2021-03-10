Властям Ставрополя предложили создать парковки у инфекционной больницы и школы

Фрагмент документа исследования движения "Города за здравый смысл" Фото: Социальные сети

Пресс-служба движения "Города за здравый смысл" сообщила о передаче сформированных после исследования улицы Серова в Ставрополе предложений ее реконструкции.

В частности, урбанисты увидели недостаток парковочных мест у инфекционной городской больницы и школы №13. Часто родители вынуждены высаживать школьников прямо на проезжей части.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о других предложениях, выдвинутых урбанистами администрации города.