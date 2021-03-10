Суд Ставрополя избрал меру пресечения матери, которая до смерти избила ребенка

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Фото: Олег РУКАВИЦЫН
По данным пресс-службы Октябрьского районного суда города Ставрополя, 10 марта судья назначил меру пресечения жительнице региона, которая до смерти забила своего маленького ребенка.
Ее обвиняют в умышленном убийстве. Мать набросилась на малыша и избила его, он не перенес травм и погиб.
- Обвиняемая, на основании постановления суда, заключена под стражу на 2 месяца, - вынес вердикт суд.
Отметим, это не единственный трагический случай в Ставропольском крае.
ДРУГИЕ ЖЕРТВЫ
4 февраля 2020 года стало известно об убийстве новорожденного. 35-летняя жительница Ставрополя изрезала ребенка маникюрными ножницами до тех пор, пока он не перестал кричать. Малыш родился в ванной, в ней же его и убили.
Следствие выяснило, что это была нежелательная беременность. Женщина хотела скрыть ее от родных: не вставала на учет в больницу, рожала дома одна, а потом решила избавиться от ребенка.
В 2019 году еще одна жительница Ставрополья - многодетная мать Мария Чуркина избила своего ребенка, которому было 4 месяца. Врачи заявили, что у малыша после этого наблюдаются непоправимые изменения психики. Ему диагностируют отсталость в развитии.
За это деяние Чуркина отправилась в колонию. Пятеро других ее детей уже находились в детском доме до страшного инцидента.