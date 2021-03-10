Водоканал улучшит качество воды для сел Ставрополья поваренной солью

По данным «Ставрополькрайводоканал», специалисты закупили оборудование для улучшения качества питьевой воды в селах Ставропольского края. Электролизная установка эффективнее справляется с задачей очищения воды, чем стандартное обеззараживание хлором.

Основа работы оборудования - химические особенности поваренной соли.

Специальные мероприятия очищения воды предназначены для жителей сел Алексеевского, Мирного и аула Эдельбай Благодарненского округа, аула Куликовы-Копани, посёлков Таврического и Троицкого Туркменского округа, а также села Серафимовского Арзгирского округа.