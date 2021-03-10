ФАС вынесла предостережение компании из-за подорожания минералки на 7%

УФАС по Ставропольскому краю вынесло предупреждение АО "Кавминкурортресурсы" за необоснованное подорожание цен на минеральную воду, поставляемую в санатории. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Никитин в эфире Радио "Комсомольская правда".

- Мы уже отреагировали по ситуации. В ходе мониторинга СМИ мы обратили внимание на заявление "Кавминкурортресурсов" о целесообразности повышения стоимости отпускаемой для санаториев минеральной воды. Прозвучали те самые 7%. ФАС в течение шести лет ведет ежегодный анализ состояния конкурентной среды на рынке минеральных вод [в который входят 9 недропользователей - Прим.]. Выводы за 2019 год дали нам понять, что объективных экономических предпосылок для изменения цены на минеральную воду для санаториев у АО "Кавминкурортресурсы" нет. Анализ показал, что данные о затратах за 2018-2019 года не изменились. Чистая прибыль "Кавминкурортресурсов" даже увеличилась в сравнении с 2017 годом. В связи с этим мы внесли предостережение в адрес предприятия о недопустимости публикации предположения их совета директоров о повышении цены на минеральную воду, отпускаемую для санаториев, - сообщил Никитин изданию.

Глава Ставропольского УФАС отметил, что надеется на мирное разрешение проблемы. Если компания проигнорирует требования, то управление начнет административную процедуру расследования. Что приведет к не лучшим последствиям.

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