ФАС оценила перспективу передачи бюветов городам Ставрополья

Глава УФАС по Ставропольскому краю Сергей Никитин оценил перспективу передачи бюветов в муниципальную собственность. У этого процесса есть свои риски, рассказал руководитель ведомства в интервью Радио "Комсомольская правда".

Вопрос о передачи объектов недвижимости администрациям городов-курортов встал после новостей о подорожании минеральной воды для санаториев. Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил, что мэрия готова забрать бюветы, чтобы не допустить перебои в работе.

- Как профсоюз ["Курортного управления" - Прим.], так и "Кавминкурортресурсы" перекрестятся, убрав с себя головную боль. Это очень непростой вопрос, который трудно прогнозировать. Если мы хотим получить качественный продукт, должен быть один распорядитель. Когда слишком много хозяев и каждый будет друг на друга указывать пальцем о качестве продукта, это неправильно, - заявил Никитин.

Мэрия Железноводска уже с 2020 года содержит бюветы в муниципальной собственности. На их реставрацию потратили 20 млн рублей, полученных благодаря курортному сбору. Из краевого бюджета также выделяют еще 2 млн рублей в год на получение минеральной воды.

- Евгений Моисеев обратил внимание на два факта. У нас есть курортный сбор, благодаря которому у нас есть возможность эксплуатировать эти бюветы. И есть помощь губернатора Владимира Владимирова, есть дотации на содержание этих трех бюветов. И только 2 млн рублей отпускается на получение минеральной воды. Если краевой бюджет готов идти навстречу органам местного самоуправления и дотировать, то вопрос закрыт. Но у меня всегда есть опасения. Не возникнет ли через 2-3 года ситуация, когда в бюджете на это средств не будет либо изменится законодательство и нельзя будет выделять деньги на содержание бюветов? Если есть расчет экономической ситуации на ближайшее время, то все хорошо, - уверяет Никитин.

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