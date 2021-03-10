В 2020 году ставропольцы получили 8,3 млрд адресной помощи - данные Росстат

Статистика из пресс-релиза Росстата по Ставропольскому краю

Северо-Кавказстат опубликовал пресс-релиз с результатами поддержки особых групп граждан со стороны государства за третий квартал 2020 года.

Статистика коснулась вопроса помощи в погашении коммунальных платежей. Напомним, программа адресной поддержки распространяется на малоимущих, многодетные семьи, ветеранов, сирот и опекунов.

Согласно представленным данным, за 2020 год регион выплатил 8,3 млрд рублей на льготы. На эти деньги помощь получили 602,8 тысячи человек в Ставропольском крае.

- Тарифы на коммунальные услуги повысились в среднем за год на 4,1 процента, - отметили в пресс-релизе.

НАПОМНИМ:

28 тысяч семей Ставрополя получили соцподдержку почти на 2 млрд рублей

Выплаты на третьего и последующего детей в 2020 году получали 1896 семей. Им перечислили 182 миллиона рублей (читать далее).