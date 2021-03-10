К концу 2021 года отремонтируют 3,9 км дороги «Кавказ»-хутор Лысогорский

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Пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщает, что к концу года в Минераловодском городском округе отремонтируют местные дороги.

В приоритете стоит направление «Кавказ»-хутор Лысогорский. В 2020 году строители уже реставрировали 1,3 километра дороги, в этом году к ним прибавятся 3,9 км.

- Реконструкция этой дороги имеет большое значение для местных жителей, так как это единственная транспортная артерия, соединяющая их с федеральной трассой и, соответственно, с другими населенными пунктами края, - заявил глава министерства Евгений Штепа.

Напомним, в регионе развернулась кампания ремонта автодорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".