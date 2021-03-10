Курортное управление прогнозирует подорожание путевок в санатории Ставрополья

Иллюстративное фото Фото: Виталий КАРНАУХ

В Ставропольском крае может подняться цена на путевки в санатории. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" сообщил начальник "Курортного управления профсоюзных санаториев на Кавказских Минеральных Водах" Николай Мурашко.

Эксперт связал это с подорожанием минеральной воды, поставляемой в санатории. Ранее "Кавминкурортресурсы" объявили о том, что поднимет цену на 7%.

- Санатории сейчас решают задачу по сохранению рабочих мест. В этот момент госкорпорация показывает рост цен, значительно превышающий рост инфляции. Это негативно сказывается на всех участниках рынка услуг. На днях вышло постановление Мишустина о контроле над уровнем цен, а госкорпорация позволяет себе такое. Поднятие цен приведет к подъему цен путевок. А это негативно сказывается на возможность их приобретения. Соответственно, на турпоток, - заявил Мурашко.

УФАС по Ставропольскому краю уже отреагировала на повышение цены. Компании вынесли предупреждение и попросили снизить цену до уровня 2020 года, рассказал "КП" глава Ставропольского УФАС Сергей Никитин.

Полное интервью с руководителем ведомства можно послушать на Радио "Комсомольская правда" или прочитать на сайте kp.ru.