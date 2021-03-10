Глава УФАС о бюветах на Ставрополье: "Должен быть один распорядитель"

Глава УФАС по Ставропольскому краю Сергей Никитин оценил перспективу передачи бюветов в собственность городских администраций. Об этом он рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда".

- Раз в два года у нас поднимается вопрос о стоимости минеральной воды в питьевых галереях. И стоимость возрастает. Те санатории, на чьем балансе находятся галереи, пытаются доказать, что цена увеличивается не столько из-за стоимости минеральной воды, сколько из-за эксплуатации объектов недвижимости. Как профсоюз ["Курортного управления" - Прим.], так и "Кавминкурортресурсы" перекрестятся, убрав с себя головную боль. Это очень непростой вопрос, который трудно прогнозировать. Если мы хотим получить качественный продукт, должен быть один распорядитель. Когда слишком много хозяев и каждый будет друг на друга указывать пальцем о качестве продукта, это неправильно, - оценил возможность Никитин.

Тем не менее, такое возможно осуществить, замечает глава краевого УФАС. Пример тому - Железноводск, где с 2020 года три бювета в муниципальной собственности.

- Если краевой бюджет готов идти навстречу органам местного самоуправления и дотировать, то вопрос закрыт. Но у меня всегда есть опасения. Не возникнет ли через 2-3 года ситуация, когда в бюджете на это средств не будет либо изменится законодательство и нельзя будет выделять деньги на содержание бюветов? - сказал Никитин.

Вопрос встал после новостей о подорожании на 7% минеральной воды, поставляемой в санатории. По оценке экспертов, это приведет к росту стоимости путевок, что в свою очередь снизить турпоток.

Эфир с главой УФАС по Ставропольскому краю можно послушать на сайте Радио "Комсомольская правда" или прочитать на сайте kp.ru.