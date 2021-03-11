Глава УФАС Ставрополья о подорожании минералки: "Мы сделали шаг и предупредили"

В Ставропольском крае вынесли представление по поводу подорожание на 7% минеральной воды, поставляемой в санатории. Об этом рассказал глава регионального УФАС Сергей Никитин в эфире "Комсомольской правды".

Предупреждение отправлено в адрес АО "Кавминкурортресурсы".

- Они обязаны ответить. Если они соглашаются, то вопрос закрыт. А если нет, то начнется административная процедура расследования. Каждая сторона, в том числе - ФАС, доказывает объективность своих составляющих. Но наши выводы сделаны на заключениях по данным, предоставленным недропользователями со всего региона Кавказских Минеральных Вод. Мы уже сделали шаг и предупредили, - сказал Никитин.

Глава ведомства отметило, что предпосылок для роста цены нет.

- Анализ показал, что данные о затратах за 2018-2019 года не изменились. Чистая прибыль "Кавминкурортресурсов" увеличилась в сравнении с 2017 годом, - заявил руководитель краевого УФАС.

Интервью с Сергеем Никитиным целиком можно послушать на Радио "Комсомольская правда" и почитать на сайте "КП".