На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 6 жителей края

Число пациентов, снятых с медицинского наблюдения, ежедневно растет. За прошедшие сутки выписаны еще 165 человек. За весь период болезнь в крае сумели преодолеть уже почти 44,9 тысячи пациентов.

По словам губернатора, врачи продолжают оказывать помощь заболевшим.

Для выявления инфекции с начала пандемии в крае сделано более 1 миллиона 401 тысячи тестов. Вакцинация также набирает обороты. Прививку от коронавируса уже получили около 75,7 тысячи человек. За вчерашний день диагноз подтвердился 69 человек.

А за сутки от коронавируса скончались шесть пациентов. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Коронавирус все еще опасен. Важно соблюдать меры профилактики, чтобы защитить свое здоровье. Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.