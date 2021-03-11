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В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболело 69 человек

Число зараженных достигло 48358
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Число умерших в регионе за весь период пандемии достигло 1138

Число умерших в регионе за весь период пандемии достигло 1138

Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ставрополье за последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 69 жителей края. Число зараженных достигло 48358. Еще 6 пациентов скончались. У этих людей болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших в регионе за весь период пандемии достигло 1138. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За сутки выздоровели – 165 человек.

- Коронавирус все еще опасен. Важно соблюдать меры профилактики, чтобы защитить свое здоровье. Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 116 коек роддома Пятигорска выделят для рожениц без ковида после дезинфекции. Учреждение постепенно переходит в штатный режим работы.