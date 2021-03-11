На Ставрополье, в Чечне, Дагестане и Ингушетии продлят льготную ипотеку

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина назвала 24 региона, где можно продлить льготную ипотеку.

Этими территориями оказались: Башкирия, Мордовия, Удмуртия, Горный Алтай, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Дагестан, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская и Курганская области.

Эльвира Набиуллина пояснила, что уровень потенциального предложения на рынке новостроек в этих регионах выше, чем в среднем по России.

Ранее губернатор региона Владимир Владимиров анонсировал открытие онлайн-площадки для взаимодействия с местным населением в вопросах благоустройства. Сайт приступил к работе, там уже опубликованы сроки и правила голосования.

Объекты, которые выберут жители Ставрополья, попадут в программу на следующий год. Период голосования - с 26 апреля по 30 мая.