Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На Ставрополье, в Чечне, Дагестане и Ингушетии продлят льготную ипотеку

Уровень потенциального предложения на рынке новостроек в этих регионах выше, чем в среднем по России
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина назвала 24 региона, где можно продлить льготную ипотеку.

Этими территориями оказались: Башкирия, Мордовия, Удмуртия, Горный Алтай, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Дагестан, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская и Курганская области.

Эльвира Набиуллина пояснила, что уровень потенциального предложения на рынке новостроек в этих регионах выше, чем в среднем по России.

Ранее губернатор региона Владимир Владимиров анонсировал открытие онлайн-площадки для взаимодействия с местным населением в вопросах благоустройства. Сайт приступил к работе, там уже опубликованы сроки и правила голосования.

Объекты, которые выберут жители Ставрополья, попадут в программу на следующий год. Период голосования - с 26 апреля по 30 мая.