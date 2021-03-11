В Ставрополе 54 светофорных объекта станут «умными»

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Ставрополь стал участником федерального проекта «Развитие цифровой инфраструктуры дорожной сети, интеллектуальных транспортных систем и их элементов» (ИТС). Он реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Внедрение ИТС должно помочь в этом за счет эффективного управления светофорными объектами, средствами регулирования и мониторинга дорожного трафика, системами информирования участников движения о ситуации на дорогах.

В Ставрополе планируется переоснащение 54 светофорных объектов и установка детекторов транспорта.

Такая модернизация позволит в режиме реального времени отслеживать транспортные потоки и корректировать работу светофоров, исходя из фактической загруженности улично-дорожной сети.

Нововведение должно увеличить пропускную способность и снизить временные задержки транспорта. Реализация этого проекта рассчитана на три года. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Первый этап стартует в 2021 году. На внедрение интеллектуальной транспортной системы в Ставрополе планируется направить около 300 млн рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что к концу года в Минераловодском городском округе отремонтируют местные дороги.

В приоритете стоит направление «Кавказ»-хутор Лысогорский. В 2020 году строители уже реставрировали 1,3 километра дороги, в этом году к ним прибавятся 3,9 км.