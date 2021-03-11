В Буденновске 10 марта 82-летний водитель перевернулся на самодельном мотоцикле

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 10 марта в Буденновске. В больницу с травмами обратился 82-летний мужчина.

По его словам, около 13:00, на пересечении улиц Калабекова и Кумская он не справился с управлением самодельного мотоцикла на базе марки Оникс, транспорт перевернулся.

В результате пенсионер получил травму руки, от тяжких последствий его уберег мотошлем.

Выяснилось, что мотоцикл не зарегистрирован в установленном законом порядке, регистрационного знака не имеет, страховка не приобреталась, установлены летние шины.

Что могло способствовать совершению ДТП на зимней дороге. По факту аварии проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.