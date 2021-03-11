В Ставрополе адвокат ответит за попытку мошенничества

Против адвоката адвокатской коллегии адвокатов «Троя» возбудили уголовное дело. Он подозревается в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным следствия, в ноябре 2020 года подозреваемый оказывал юридическую помощь мужчине, обвиняемому по двум уголовным делам.

Адвокат сообщил подзащитному не соответствующие действительности сведения о необходимости передать ему 1 миллион 700 тысяч рублей, которые он якобы передаст судье за вынесение оправдательного приговора.

Во время передачи требуемой суммы денег сотрудники УФСБ России по краю, куда заблаговременно обратился мужчина, зафиксировали преступление. Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства.