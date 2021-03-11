На Ставрополье наказали двух поставщиков зерна за взятку в 18 тысяч рублей

В Советском районе наказали два предприятия за незаконное вознаграждение должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Представители ООО "СК-Эверест" и ООО "Ростовская зерновая звезда" передали инспектору отдела фитосанитарного надзора и качества зерна взятку в 18 тысяч рублей. За эти деньги тот должен был выдать сертификаты о карантинном состоянии вывозимой ими продукции.

- В связи с этим прокуратура возбудила в отношении юридических лиц дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По постановлениям суда ООО "СК-Эверест" и ООО "Ростовская зерновая звезда" признаны виновными в совершении правонарушений, им назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей каждому, - сказано в сообщении прокуратуры.