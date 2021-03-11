Глава Ставрополя рассказал, как чистят дороги после снегопада

По его словам, пока бушует непогода, придомовые территории должны находиться в надлежащем состоянии Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Ставрополя провел расширенное совещание со всеми задействованными в процессе расчистки снега службами. Основные задачи – просыпка дорог и тротуаров, обеспечение беспрепятственного проезда транспорта, расчистка остановок, подъездных карманов и пешеходных дорожек.

- Есть у города и болевые точки – это основные улицы с крутыми спусками и подъемами. Среди них – Кавалерийская, Мира, Ленина, Лопатина, Народная, Вавилова и другие. На всех таких точках уже дежурит спецтехника – проверил во время утреннего объезда, - рассказал Иван Ульянченко.

По линии МЧС дал распоряжение – увеличить количество задействованных людей, на случай экстренной необходимости. Управляющим компаниям довели информацию о необходимости расчистки проходов к жилым домам.

В течение всего дня, пока бушует непогода, придомовые территории должны находиться в надлежащем состоянии.

- Поставил задачу перед коммунальщиками - содержать дороги и тротуары в надлежащем состоянии. Синоптики обещают, что это последний снегопад перед наступлением тепла. Будем на это надеяться. А пока - надо запастись терпением. Сигнализируйте, если где-то есть проблемы с проездом на дорогах. Мы стараемся, - обратился градоначальник к жителям Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске 11 и 12 марта прогнозируется обильный снегопад и понижение температурного режима до -9. Об этом утром, в четверг сообщил глава курорта.

Дмитрий Ворошилов призвал жителей Пятигорска быть осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения.

- В ближайшие два дня нас ожидают снегопады. Соблюдайте правила дорожного движения. И хотелось бы всем пожелать, дождаться наконец весны, - обратился он к жителям ставропольского курорта.