На Ставрополье 11 марта перевернулся грузовик, есть пострадавший

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

На федеральной трассе «Кавказ» водитель грузовика «Соболя» из-за небезопасной скорости движения съехал в обочину и перевернулся, пострадал пассажир.

Инцидент произошел 11 мата, около 10:00, на 282 км трассы, проходящем по территории Андроповского округа Ставрополья.

Водитель большегруза выбрал небезопасную скорость движения в условиях зимней дороги, не справился с управлением, съехал в обочину, где перевернулся.

В больницу доставили 59-летнего пассажира автомобиля. Водитель, 36-летний житель Невинномысска, в ДТП не пострадал.

Выяснилось, что «Соболь» - грузовой фургон, цельнометаллический, 7-местный, категории «В». На момент ДТП в салоне были два пассажира.

По факту автоаварии проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Ставрополя рассказал, как чистят дороги после снегопада.

В течение всего дня, пока бушует непогода, придомовые территории должны находиться в надлежащем состоянии.

- Поставил задачу перед коммунальщиками - содержать дороги и тротуары в надлежащем состоянии. Синоптики обещают, что это последний снегопад перед наступлением тепла. Будем на это надеяться. А пока - надо запастись терпением. Сигнализируйте, если где-то есть проблемы с проездом на дорогах. Мы стараемся, - обратился градоначальник к жителям Ставрополя.