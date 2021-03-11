Появилось видео с ликвидацией боевика в Дагестане:

В Махачкале на улице Батырая в частном домовладении уничтожили боевика, готовившего по оперативной информации УФСБ по Дагестану террористический акт.

Злоумышленник отказался сложить оружие на требование сотрудников правоохранительных органов, и был ликвидирован в ходе спецоперации.

Все происходило в жилом квартале в Советском районе столицы республики. В доме, где скрывался террорист, силовики при обыске нашли оружие и "пояс смертника".

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