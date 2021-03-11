На Ставрополье следователи проводят проверку после удара током ребенка в парке Минеральных Вод

На днях в СМИ появилась публикация о поражении током от иллюминации в городском парке Минеральных Вод двухлетней девочки.

По указанию руководителя СКР по Ставрополью Игоря Иванова следственный отдел по городу начал проверку вышеуказанных сведений. Следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) лиц, ответственных за безопасность объектов, установленных в городском парке.

По результатам проведения всех проверочных действий будет принято процессуальное решение.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 6 марта ребенок 2019 года рождения госпитализирован в городскую больницу.

Через три дня помощник прокурора вместе с сотрудником администрации Минераловодского округа и главным инженером ответственного ГУП выехал на место ЧП.

Во время осмотра был найден источник тока. Выяснилось, что у иллюминации в виде фонтана, размещенной на входе в парк, был оголен провод.