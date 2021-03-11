В Ставрополе осудили члена ОПГ по делу об обманутых дольщиках

В Ставрополе вынесли приговор одному из фигурантов дела об обманутых дольщиках. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В период с 2017 по 2019 год в Ставрополе действовала ОПГ под руководством директора ООО "Силикс Трейд". Члены банды похитили имущество 129 граждан на общую сумму свыше 323,9 млн рублей.

- ООО "Силикс Трейд" до 2017 года имело взаимоотношения с застройщиком города. В этой связи организатор разработал план, согласно которому участники преступной группы вводили в заблуждение людей, желающих приобрести квартиры у строительной фирмы, добиваясь передачи им денежных средств. Обязательства же по передаче квартир не выполнялись из-за того, что таких возможностей и полномочий у злоумышленников не было, - описывают суть преступной схемы в прокуратуре.

Осужденный признал вину и на этапе следствия стал сотрудничать с правоохранительными органами, из-за чего его дело обособлено в отдельное производство. Ему инкриминировали статьи "Участие в преступном сообществе" и "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой" (20 эпизодов).

- С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил указанное лицо к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски, заявленные потерпевшими, поддержаны прокурором в судебном заседании в полном объеме, в связи с чем удовлетворены судом, - сказано в сообщении прокуратуры.

Остальные члены группы все еще ждут своего приговора.