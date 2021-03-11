На Ставрополье прививку от коронавируса к 11 марта получили около 75,7 тысячи человек

Прививку уже получили около 75,7 тысячи человек Фото: Архив "КП"

На Ставрополье вакцинация от коронавируса набирает обороты. Прививку уже получили около 75,7 тысячи человек. Об этом 11 марта сообщил губернатор Ставрополья.

Вместе с тем, за прошедший день зарегистрированы и летальные исходы. Так, за сутки скончались шесть пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших достигло 1138.

- Соболезную родным скончавшихся пациентов, - обратился Владимир Владимиров к землякам.

Ранее губернатор края сообщил, что в связи с наметившейся тенденцией к нормализации эпидобстановки в регионе свою деятельность могут возобновить государственные цирки — при условии получения согласования Роспотребнадзора и обеспечении заполняемости мест проведения мероприятий не более чем на 50% от общей вместимости помещений

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Известно, что первое цирковое представление после снятия ограничений пройдет уже 13 марта (подробнее)