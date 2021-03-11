Как ставропольцы провели 23 февраля и 8 марта

Исследование МТС показало, что мужчины предпочитают поздравлять через WhatsApp, а женщины больше всего используют трафик на Instagram и разговоры по телефону.

Тенденция поздравлять в сети осталась прежней: и 23 февраля, и 8 марта и дамы, и представители сильного пола были в два раза активнее в мессенджерах и соцсетях, чем в будни. Голосовой трафик в праздники не отличался от обычных выходных, что в среднем на 20% меньше, чем в будни. Интересно, что женщины в целом проводят больше мужчин времени в соцсетях и наиболее активны в покупках через интернет.

На сценарии праздников во многом повлияла пандемия. На Ставрополье и женщины, и мужчины стали втрое чаще заказывать доставку еды на дом и покупать подарки в интернет-магазинах. 23 февраля траты на доставку еды выросли на 40% по сравнению с обычным выходным днём, 8 марта - на 35%. Средний чек при походе в ресторан на оба праздника был всегда примерно на 10% больше у мужчин.

Что касается продаж в интернет-магазинах, то перед 23 февраля они выросли в три раза по сравнению с прошлым годом. Причем покупательницы выбирали подарки в основном за неделю до праздника, а мужчины - непосредственно накануне 8 марта.

В праздники ставропольцы с удовольствием смотрели и кино. В топе фильмов для домашнего просмотра в День защитника Отечества среди пользователей МТС ТВ были фильмы, рассчитанные на мужскую аудиторию, - «Ford против Ferrari», «Артур и Мерлин: Рыцари Камелота» и «Мальчишник в Европе». 8 марта среди просмотров лидировал «Стендап под прикрытием», мультфильм «Последний богатырь: Корень зла» и «Непосредственно каха».

И еще один интересный факт: в праздники женщины пользовались такси вдвое чаще мужчин.