В Пятигорске 13 и 14 марта отпразднуют Масленицу

На Масленицу в Пятигорске праздничные мероприятия и народные гуляния пройдут во всех микрорайонах города. Об этом сообщил глава курорта Дмитрий ворошилов.

Новопятигорск - 13 марта с 12:00 до 14:00, Парк Победы; Горячеводск - 13 марта с 12:00 до 14:00, Горячеводская площадь;

Белая Ромашка - 13 марта с 12:00 до 14:00, вход в Комсомольский парк; Поселок Свободы - 14 марта с 11.00 до 13.00, Храм Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Сергеева, 73. Константиновка - 13 марта с 11:00 до 12:30, площадь перед Домом культуры ст. Константиновской.

А 14 марта жителей и гостей Пятигорска с 15:00 до 18:00 ждет большая театрализованная программа: «Широкая Масленица».

Мероприятие пройдет на главной площади города, перед зданием администрации.

Гостей праздника ждет концерт с участием творческих коллективов города, а также хороводы, игры, конкурсы, мастер-классы от мастериц, выступление самого сильного мужчины Пятигорска, огненное шоу, ростовые куклы.