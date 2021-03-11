Пособия на детей от 3 до 7 лет увеличат в зависимости от доходов семьи

Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому размер ежемесячной денежной выплаты теперь будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Таким образом, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, назначают выплату соответственно в 75% или 100% от детского прожиточного минимума, разъясняется в документе.

Величину пособия будут пересчитывать ежегодно с 1 января. В этом году выплата в размере 75% и 100% от прожиточного минимума также положена с января. Для ее получения нужно обратиться с заявлением через портал госуслуг, в органы соцзащиты, многофункциональные центры по месту жительства, посредством почтовой связи после 1 апреля.

Напомним, что пособие на детей от 3 до 7 лет выплачивается с июня 2020 года по инициативе главы государства.

Ежемесячная выплата положена семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения. На Ставрополье размер пособия составлял 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.

С начала реализации Указа эта мера господдержки оказана на общую сумму 7,88 млрд рублей 96588 ставропольским семьям на 125950 детей.