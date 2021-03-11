На Ставрополье в апреле планируют отменить режим самоизоляции для пожилых людей

Губернатор Ставрополья сообщил, что положительные тенденции в эпидобстановке сохраняются. В том числе, снижается заболеваемость коронавирусом, сокращается число госпитализаций пациентов с COVID-19.

Наряду с этим продолжается возвращение в штатный режим работы больницы и перепрофилирование больничных коек, ранее зарезервированных для больных коронавирусной инфекцией. Все большая их часть возвращается для оказания помощи пациентам с другими диагнозами.

Объем специализированного «коронавирусного» коечного фонда на Ставрополье сокращен с 4209 до 3007 коек. При этом в случае изменения эпидобстановки, новые койки для пациентов с COVID-19 могут быть оперативно развернуты.

По словам Владимира Владимирова, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация дает возможность смягчить ранее действовавшие ограничительные меры для лиц в возрасте 65 лет и старше.

Губернатор поручил проработать возможность отмены обязательной самоизоляции для этой категории граждан с 1 апреля 2021 года.

Вместе с тем, глава края обратил внимание на необходимость дальнейшего увеличения объемов тестирования на коронавирусную инфекцию.

Министерству здравоохранения региона поручено увеличить охват тестированием еще примерно на 10% и довести его до целевого ежедневного показателя 200 исследований на каждые 100 тысяч жителей края.

Также Владимир Владимиров подчеркнул важность информационной и разъяснительной работы в связи с проведением вакцинации.

С начала прививочной кампании на Ставрополье уже поставлено около 100 тысяч доз вакцины.

В крае развернуто 62 прививочных пункта на базе лечебных учреждений и работают 44 мобильных бригады для проведения вакцинации в отдаленных населенных пунктах.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что число пациентов, снятых с медицинского наблюдения, ежедневно растет. За прошедшие сутки выписаны еще 165 человек. За весь период болезнь в крае сумели преодолеть уже почти 44,9 тысячи пациентов.

По словам губернатора, врачи продолжают оказывать помощь заболевшим. Для выявления инфекции с начала пандемии в крае сделано более 1 миллиона 401 тысячи тестов. Вакцинация также набирает обороты.