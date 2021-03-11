Республики Северного Кавказа заняли последние строчки в рейтинге Рособрнадзора по качеству образования

Рособрнадзор впервые опубликовали рейтинг по качеству школьного образования. Последние строчки в этом рейтинге заняли: Ингушетия, Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Сводный показатель Рособрнадзора отражает положение региона в рейтинге по двенадцати критериям качества образования трех разделов: результаты обучения школьников, практико-ориентированность школьного образования, управление системой школьного образования.