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Общество11 марта 2021 16:59

Республики Северного Кавказа заняли последние строчки в рейтинге Рособрнадзора по качеству образования

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Республики Северного Кавказа заняли последние строчки в рейтинге Рособрнадзора по качеству образования

Рособрнадзор впервые опубликовали рейтинг по качеству школьного образования. Последние строчки в этом рейтинге заняли: Ингушетия, Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Сводный показатель Рособрнадзора отражает положение региона в рейтинге по двенадцати критериям качества образования трех разделов: результаты обучения школьников, практико-ориентированность школьного образования, управление системой школьного образования.