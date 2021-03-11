«Россети Северный Кавказ»: в феврале в Дагестане энергопотребление выросло на 8,5%

Энергетикам пришлось работать в сложных метеоусловиях, но со всеми задачами они справились в кратчайшие сроки.

«Россети Северный Кавказ» зафиксировали в феврале 2021 года существенный рост потребления электроэнергии в Республике Дагестан.

В отчетном периоде потребители региона израсходовали суммарно свыше 695 МВт*ч. В сравнении с аналогичными прошлогодними показателями цифра увеличилась на 8,5%. Рост энергопотребления в республике специалисты связывают в первую очередь с низкими температурами в последнюю неделю прошлого месяца.

Несмотря на резкое ухудшение погоды с 23 февраля и, как следствие, возросшую нагрузку на сеть, «Россети Северный Кавказ» обеспечили надежное электроснабжение Дагестана.

Напомним, также из-за ухудшения погодных условий в регионе, помимо роста потребления, происходили локальные нарушения энергоснабжения в нескольких районах, а также в части Махачкалы. В устранении последствий сильного ветра до 35 м/с и мокрого снега была задействована 101 бригада энергетиков - 327 человек производственного персонала, 124 единицы спецтехники.

Работая в особом режиме, специалисты компании устранили большинство повреждений в самые кратчайшие сроки. Энергетики продолжают контроль за состоянием энергооборудования, а также за уровнем потребления электроэнергии.