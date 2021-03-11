Коммунальщики Северного Кавказа задолжали за свет почти 14 миллиардов рублей

Самая проблемная категория потребителей ГК «Россети Северный Кавказ» - предприятия жилищно-коммунального сектора - продолжает нарушать договорные обязательства по платежам за электроэнергию.

По оперативным данным энергокомпании, на 1 марта 2021 года суммарные неплатежи ЖКХ-предприятий СКФО составили порядка 13,9 млрд рублей. Только за год общая дебиторская задолженность коммунальных структур Северного Кавказа за электроэнергию выросла на 3,3 млрд рублей (на 1 марта 2020 года долги ЖКХ-предприятий составляли около 10,6 млрд рублей). Из указанной суммы «общекавказских» долгов ЖКХ-предприятий только на долю «коммунальщиков» Дагестана приходится более 4,8 млрд рублей. Обязательства по платежам перед Группой «Россети Северный Кавказ» здесь исполнены лишь на 7%. За год же прирост долгов дагестанских ЖКХ-структур составил превысил 1 млрд рублей.

Самый низкий уровень платежей на Северном Кавказе традиционно отмечен у предприятий жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии – 1 %. За январь 2021 года оплата за потребленную электроэнергию предприятиями ЖКХ в Республике Ингушетия составляла 0%. Общая задолженность ингушских ЖКХ по оперативным данным на 1 марта текущего года - свыше 1,4 млрд рублей (прирост долгов за год - порядка 422 млн рублей).

Задолженность предприятий ЖКХ Северной Осетии перед Группой «Россети Северный Кавказ» на 1 марта этого года составляют около 2,9 млрд рублей (уровень платежей - 44 %, прирост долгов за год - порядка 613 млн рублей).

В Кабардино-Балкарии задолженность предприятий коммунального хозяйства на 1 марта превысила 2,4 млрд рублей (платежи на уровне 29 %; прирост долгов за год - порядка 639 млн рублей).

Предприятия ЖКХ в Карачаево-Черкесии рассчитались лишь за 27% потребленной ими электроэнергии. Суммарные долги здесь составили порядка 239 млн рублей, увеличившись за год на 76 млн рублей.

Выше среднего уровня дисциплина платежей за электроэнергию отмечена лишь у предприятий ЖКХ Чеченской Республики - на уровне 53% с начала текущего года. Это обусловлено тем, что потребителем МУП "Водоканал" Грозного произведена оплата в размере 56,6 млн рублей в счет погашения задолженности на начало этого года. Суммарно долги ЖКХ-структур региона на 1 марта 2021 года (оперативно) составили около 2,2 млрд рублей, за год увеличившись на 0,5 млрд рублей.

Энергетики напоминают, что своевременные платежи ЖКХ-предприятий за электроэнергию - один из ключевых факторов, от которого зависит финансирование ремонтов энергообъектов, а также проведение мероприятий по повышению надежности электроснабжения всех потребителей, включая социально значимые объекты и население.

Пренебрегая своими договорными обязательствами перед «Россети Северный Кавказ», руководители недобросовестных ЖКХ-предприятий не просто злоупотребляют статусом так называемых «неотключаемых» должников, но и ставят под угрозу стабильное энергоснабжение целых республик. Кроме того, с их стороны - налицо факты игнорирования поручений региональных органов власти, не раз рекомендовавших «коммунальщикам» в кратчайшие сроки рассчитаться с долгами за потребленный энергоресурс.