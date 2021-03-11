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Коронавирус Covid-1911 марта 2021 18:35

Число зараженных в Ставрополье растет, 11 марта заболели 69 человек

Ранее говорили о снижении числа инфицированных коронавирусом, однако оно снова начало расти
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил Instagram-аккаунте, что по состоянию на 11 марта в регионе зафиксировали 69 новых случаев заражения коронавирусом.

За сутки скончалось еще 6 человек. Однако есть утешительная статистика по числу вылеченных ставропольцев.

- За прошедшие сутки выписаны ещё 165 человек. Таким образом, за весь период болезнь в крае сумели преодолеть уже почти 44,9 тысячи пациентов, - пояснил губернатор.

Напомним, 10 марта в регионе выявили 57 случаев заражения, 6 человек скончались. В регионе уже отменены некоторые карантинные ограничения.