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Экономика11 марта 2021 19:12

Проект приюта для животных на 2000 мест в Ставрополье закончат в 2021 году

Убежище для бездомных животных построят в селе Привольном под Пятигорском
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Кот из приюта для бездомных животных, фото для иллюстрации

Фото: Иван ВИСЛОВ

Уже к концу месяца найдут подрядчика на проект питомника. Об этом сказано на официальном сайте государственных закупок.

Для двух тысяч животных построят двухэтажный приют, в котором их будут лечить, содержать и передавать в любящие семьи. В корпусе разместят кабинет для приема и лечения кошек и собак, операционная, специальный манеж-приемная и т.д.

Причем планируют возвести два отдельных строения для собак и кошек.

По данным министерства строительства и архитектуры Ставрополья, деньги на реализацию проекта выделят из регионального бюджета без привлечения федерального финансирования. Этап проектирования завершится в этом году, а в 2022 должна быть отстроена большая часть приюта.

Строительство