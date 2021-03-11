Проект приюта для животных на 2000 мест в Ставрополье закончат в 2021 году

Кот из приюта для бездомных животных, фото для иллюстрации Фото: Иван ВИСЛОВ

Уже к концу месяца найдут подрядчика на проект питомника. Об этом сказано на официальном сайте государственных закупок.

Для двух тысяч животных построят двухэтажный приют, в котором их будут лечить, содержать и передавать в любящие семьи. В корпусе разместят кабинет для приема и лечения кошек и собак, операционная, специальный манеж-приемная и т.д.

Причем планируют возвести два отдельных строения для собак и кошек.

По данным министерства строительства и архитектуры Ставрополья, деньги на реализацию проекта выделят из регионального бюджета без привлечения федерального финансирования. Этап проектирования завершится в этом году, а в 2022 должна быть отстроена большая часть приюта.