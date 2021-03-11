Власти Кисловодска отдадут пешеходам 1,3 км проспекта Ленина и озеленят его

Фото проекта, предоставленное пресс-службой мэрии Кисловодска

По данным пресс-службы администрации Кисловодска, проект изменения проспекта Ленина уже профинансировало государство в рамках плана развития СКФО.

Расширение пешеходной зоны пройдет в несколько этапов. Сначала отстроят часть между улицей Желябова и проспектом Дзержинского, а после отрезок от проспекта до городского парка. План проекта предусматривает организацию системы уличного освещения, строительство дорожек, установка лавочек и пр.

- В результате в городе появится по сути новый бульвар, который свяжет исторические районы удобным для туристского трафика образом, - резюмировали в пресс-службе.