В Ставрополе с 3 часов ночи расчищают снег 127 единиц техники

Расчистка снега с помощью техники
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что с 3 часов ночи в городе ведут борьбу со снегом и льдом. Сотрудники ЖКХ посыпают тротуары реагентами, а 127 машин расчищают проезжие части в городе.
В приоритете стоят улицы, где есть подъемы и спуски. В такую погоду повысилась вероятность ДТП.
Например, самыми важными при расчистке улиц стали Кавалерийская, Мира, Ленина, Лопатина, Народная, Вавилова и другие.
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Глава Ставрополя рассказал, как чистят дороги после снегопада
По его словам, пока бушует непогода, придомовые территории должны находиться в надлежащем состоянии (далее).
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