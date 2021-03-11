В Ставрополе с 3 часов ночи расчищают снег 127 единиц техники

Расчистка снега с помощью техники Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что с 3 часов ночи в городе ведут борьбу со снегом и льдом. Сотрудники ЖКХ посыпают тротуары реагентами, а 127 машин расчищают проезжие части в городе.

В приоритете стоят улицы, где есть подъемы и спуски. В такую погоду повысилась вероятность ДТП.

Например, самыми важными при расчистке улиц стали Кавалерийская, Мира, Ленина, Лопатина, Народная, Вавилова и другие.

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По его словам, пока бушует непогода, придомовые территории должны находиться в надлежащем состоянии (далее).

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Объезд осуществляется через город Черкесск, либо через село Александровское (подробнее).