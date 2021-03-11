Летом 2021 года на Ставрополье изменятся правила получения льгот на оплату ЖКУ

Правительство России внесло изменения в порядок выплаты субсидий на оплату ЖКУ. Теперь вся информация по получателю льготы будет занесена в единую базу данных государственной информационной системы ЖКХ.

Данные в базу будут заносить такие структуры как УК, ТСЖ, кооперативы и т.д.

Теперь запросы на выплаты будут формироваться в личном кабинете ГИС ЖКХ, затем их проверит поставщик ЖКУ. В сообщении будут указаны персональные данные заявителя и адрес объекта жилищного фонда.

После система автоматически проверяет, есть ли у заявителя задолженности, а в конце представитель соцзащиты знакомится с итоговым пакетом документов и принимает решение о выплате льгот.